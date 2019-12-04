عريقات يدعو أيرلندا للاعتراف بدولة فلسطين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الحكومة الأيرلندية للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967، وفرض المقاطعة الشاملة للمستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية فى كافة المجالات، والعمل مع باقى دول الاتحاد الأوروبى لإلزام الحكومة الإسرائيلية بعدم عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى القدس الشرقية.

وثمن عريقات لدى استقباله اليوم /الأربعاء/ وزير خارجية أيرلندا سيمون كوفني والوفد المرافق له، مواقف أيرلندا الثابتة (حكومة وشعبا) في دعم تحقيق السلام على قاعدة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.

بدوره، أكد كوفني موقف بلاده الثابت من الاستناد إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، ورفضها القاطع لكل ما يتعارض مع ذلك، مشددا على عدم شرعية الاستيطان أو أي من الإعلانات الأحادية التي قامت بها الإدارة الأمريكية، وعلى حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وحل قضايا الوضع النهائي كافة على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

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