شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف لبنان: يتعين على البنوك ألا تدفع فائدة تزيد عن 5% على الودائع بالدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصرف لبنان المركزى، إنه يتعين على البنوك ألا تدفع فائدة تزيد عن 5% على الودائع بالدولار الأمريكى، و8.5% بالمئة على الودائع بالليرة اللبنانية. وأضاف أن القيود على أسعار الفائدة تنطبق على الودائع الجديدة والتي تم تجديدها اعتبارا من 4 ديسمبر، وأن الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية ستسدد مناصفة بين عملة الحساب والليرة اللبنانية. Advertisements

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