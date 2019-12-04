صور.. خروج التوأم السيامى الليبى من العناية المركزة بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، رئيس الفريق الجراحى الذى قام بعملية فصل التوأم السيامى الليبى استقرار حالتهما وخروجهما من العناية المركزة.
وحسب وكالة أنباء واس، أفاد المستشار بالديوان الملكى المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي فى عمليات فصل التوأم السيامي الليبي، بأن جميع مؤشرات التوأم عادت إلى وضعها الطبيعى وهما الآن في جناح الأطفال بمستشفى الملك عبد الله التخصصى للأطفال.
وأضاف أن التوأم بدأ الرضاعة الطبيعية دون الحاجة إلى أى مغذيات خارجية، وأصبحا يتفاعلان بشكل طبيعى مع الفريق الطبى ومع والديهما مما أمكن تحويلهما إلى جناح الأطفال لبدء مرحلة التأهيل والعلاج الطبيعى التى قد تستغرق ما بين 8 إلى 12 أسبوعاً.
وأوضح أن الفريق الطبى يتوقع أن يمكث التوأم أحمد ومحمد، تحت الرعاية الطبية في المملكة قرابة من 3 - 4 أشهر، ثم يعودان إلى بلديهما ليبيا بصحة وسلامة.
التوأم السيامى
فصل التوأم السيامى
فصل التوأم
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