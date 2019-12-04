شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. انجراف سيارتين بسبب السيول فى منطقة "جازان" بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعانى عددا من المدن السعودية من الأمطار الشديدة، والتى وصلت إلى حد السيول، حيث هطلت أمس على منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية وبعض من المحافظات بغزارة شديدة، لتجرى السيول فى كافة الأودية بالمنطقة.

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أجهزة الدفاع المدنى بالمنطقة، كانت قد حزرت بعدم الجلوس أو العبور من الأودية والشعاب أثناء هطول الأمطار ، ولكن عدد من المواطنين تجاهلوا التعليمات وعرضوا حياتهم للخطر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو أثناء انجراف سيارتين بسبب السيول، وأظهرت فيديوهات أخرى محاولات أصحاب السيارات الهروب من الموت بعدما تركوا سياراتهم.

وتعانى منطقة جازان من الأمطار منذ نوفمبر الماضى، حيث كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على المنطقة مصحوبة بنشاط فى الرياح السطحية.