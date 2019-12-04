شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط: سلطنة عمان توصى بتمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الرمحى، وزير النفط بسلطنة عمان، اليوم الأربعاء، إن وفد بلاده فى المحادثات مع منتجين كبار للنفط فى فيينا هذا الأسبوع سيوصى بتمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2020.

وردا على سؤال عما إذا كانت زيادة التخفيضات ستساهم فى استقرار السوق، قال الرمحى فى مناسبة للقطاع فى دبى "أيا كان المطلوب أنا متأكد من أنهم (المشاركون فى المحادثات النفطية) سيتخذون القرار السليم".

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارج المنظمة من بينهم روسيا وسلطنة عمان، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في فيينا يومي الخميس والجمعة.