فيديو.. طفل يلقى قصيدة أمام ولى عهد أبوظبى ويثير إعجابه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نالت قصيدة ألقاها الطفل الشاعر حمد الكعبى، أمام ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استحسانه.
ونشرت صفحة "فرسان الإمارات" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء فيديو للطفل، الذى عرف نفسه على أنه "سفير التسامح لمدرسة قادة المستقبل الدولية الخاصة"، وطلب السماح له بإلقاء قصيدته حول التسامح فى قصر البحر بالإمارات.
وقام ولى عهد أبو ظبى الذى استمع للقصيدة بمعانقة الطفل وتقبيله بعد إكماله القصيدة، وسط تصفيق حار من الحاضرين.
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