مجلس وزراء قطر يوافق على مشروع موازنة 2020

الدوحة / الخليج 365 وافق مجلس الوزراء القطري، الأربعاء، على مشروع الموازنة العامة للبلاد 2020، تمهيدا لإحالة المشروع إلى مجلس الشورى. وأوردت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون باعتماد الموازنة وعلى إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لها إلى مجلس الشورى. كانت وزارة المالية القطرية قدرت إجمالي فائض موازنة العام الجاري بـ4.3 مليارات ريال (1.19 مليار دولار)، بواقع إيرادات 211 مليار ريال (58 مليار دولار)، ونفقات 206.7 مليارات ريال (56.78 مليار دولار). واستعادت قطر نسق الفوائض المالية في ميزانياتها للعامين الماضي والجاري، بعد ثلاثة أعوام من العجز الفعلي (2015 - 2017) بفعل هبوط أسعار النفط الخام والغاز، مصدر الدخل الرئيس للبلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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