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خادم الحرمين يوجه بإيقاف منح الأراضي في مدينة الرياض

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإيقاف منح الأراضي السكنية في مدينة الرياض.

وتضمن التوجيه أن مَن سبق منحه أراضي في مدينة الرياض ولم يتم تخصيص منحته، فتنتقل إلى أي مكان آخر مسموح بالمنح فيه.

وأشار نص الخطاب الموجه لوزير الشؤون البلدية والقروية الملكف إلى أن أمانة منطقة الرياض أفادت بعدم توفر أراضٍ حكومية تحت يدها صالحة للتخطيط داخل حدود حماية التنمية لمدينة الرياض.

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