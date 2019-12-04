اليوم.. 3 مواجهات في كأس الملك

صحيفة الخليج الالكترونية تحتضن مدن نجران والخرج وجدة، الأربعاء 3 مواجهات في كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، ضمن دور الـ 32 من المسابقة.

ويستضيف فريق الشعلة نظيره الشباب على ملعب نادي الشعلة بالخرج ، وعلى ملعب جامعة نجران يواجه فريق نجران نظيره الفتح، فيما يحل فريق الفيصلي ضيفا على فريق جدة على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .

واختتم الأرجنتيني خورخي ألميرون مدرب الشباب، استعدادات الفريق ببعض الجمل الفنية من خلال تدريبات ترفيهية خفيفة، تلاها المدرب بتقسيمة في منتصف الملعب شهدت تطبيق جمل منوعة اطمأن من خلالها على جاهزية اللاعبين للقاء.

بدوره أنهى فريق الفيصلي تدريبه الرئيس على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله في جدة تحت اشراف بريكليس شاموسكا اتسمت بالجوانب الترفيهية.

وكان فريقا أحد والوحدة قد تأهلا على التوالي إلى دور الـ16، من المنافسة على حساب الأخدود والخليج.

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