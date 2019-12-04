مليونا «التعاونية» تدعم خزينة الهلال

صحيفة الخليج الالكترونية سلمت شركة التعاونية الشريك التأميني الحصري نادي الهلال، الثلاثاء، مبلغ مليوني ريال تمثل مكافأة حصول فريق الكرة الأول على بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وجاء إعلان تسليم ” التعاونية” للمبلغ خلال استضافتها كأس دوري أبطال آسيا بحضور نجوم بطل القارة وعدد من منسوبي الشركة.

هذا، وتأتي مكافأة حصول النادي على بطولة دوري أبطال آسيا بموجب العقد بين الطرفين.

وكانت إدارة النادي العاصمي برئاسة فهد بن نافل أبرمت اتفاقية شراكة مع شركة التعاونية للتأمين؛ في يوليو الماضي لتكون بموجبها شريك النادي التأميني الحصري والرئيسي لمدة خمس سنوات.

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