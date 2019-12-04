تعرف على أول مدينة ظهر فيها "الإيدز"!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أشارت معلومات طبية عن كيفية تحول فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة، الفيروس المسبب لمرض الإيدز، إلى وباء عالمي، وكذلك بشأن السبب الذي أدى لحدوث ذلك.



ونقلت "بي بي سي" تقريراً شددت فيه على انه "لا عجب في أن العاملين في مجال تقديم الخدمات الجنسية لعبوا دوراً في هذا الصدد، عن غير قصد منهم. لكن ثمة عوامل أخرى لا تقل أهمية عن ذلك الدور، مثل تنامي التبادل التجاري بين دول العالم، وانتهاء سيطرة الاستعمار على عدد من هذه الدول، فضلاً عن موجات الإصلاح السياسي والاجتماعي التي شهدها القرن العشرين".

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وأكدت المعلومات أن فيروس (إتش آي في) لم يظهر من العدم. فربما ظهر في بادئ الأمر في صورة فيروس يصيب القردة والسعادين في الجانب الغربي من منطقة وسط أفريقيا.

بعد ذلك، تخطى الفيروس أنواع عدة من الكائنات، ليصيب الإنسان، ربما لأن هناك من البشر من التهم لحوم طرائد مصابة به.

فعلى سبيل المثال، أصيب بعض الأشخاص بنسخة من فيروس "إتش آي في" ذات صلة وثيقة بتلك الموجودة لدى سعادين تُعرف باسم "منغبي أسخم". لكن فيروس "إتش آي في"، الذي انتقل للبشر من السعادين، لم يتحول إلى مشكلة تهدد العالم.

وأضافت: نحن البشر أقرب كثيراً إلى القردة، التي تضم كائنات مثل الغوريلا والشمبانزي، منّا إلى السعادين. لكن حتى عندما انتقل الفيروس من تلك الكائنات إلينا لم يتحول بالضرورة إلى مشكلة صحية واسعة النطاق.