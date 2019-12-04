تعرف على فوائد مشروب الكاكاو و القرفة!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

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يحاول الكثيرون فقد الوزن والحصول على الوزن المثالي أو التقليل من الدهون بواسطة عدة أشياء وطرق مختلفه بعضها قد يكون قاسي على الجسم وهناك من يلجئ إلى حرمان انفسهم من تناول الطعام مطلقاً من أجل خفض أوزانهم ولكنها طريقة خاطئة تماماً لايجوز استخدامها لأنها تؤثر على الجسم وعلى الصحة وتصيب الأنسان بالعديد من الأمراض , من الممكن أن نحافظ على نمط صحي لطعامنا فنبدء يومنا بمشروب لزيادة الطاقة وحرق الدهون ووجبة أفطار خفيفه وصحية ونبتعد بقدر الأمكان عن الدهون ولكننا اليوم لن نتحدث عن طريقة للدايت والطعام بل عن مشروب يمكن من خلال الاعتياد عليه ان تفقدو نحو 10 كيلو جرامات من أوزانكم بمنتهى السهوله واليسر وهو مشروب الكاكاو والقرفة .



أولا اثبت العلماء والباحثون ان الكاكاو او نبتة الكاكاو لها القدرة على حرق الدهون وتخفيف الوزن بالأضافه الى اعطاء الجسم الكثير من الطاقه والشعور بالسعاده والنشاط ولكن ما نتحدث عنه هو الكاكاو الخام الغير مضاف اليه اي سكر او اضافات اخرى بالاضافه الى القرفة التي يعرف الكثيرون اهميتها في حرق الدهون , كل ما عليكم فعله هو أحضار ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام وملعقه صغيرة من القرفة وملعقة صغيرة من عسل النحل ضعوهم على كوب من الماء الساخن وتناولوه يومياً صباحاً على الريق داومو عليه وستشعرون بالفرق .