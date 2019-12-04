تعرف على أعراض الجلطة الدماغية!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكدت الكثير من الدراسات الطبية والمجمعات العلمية أن هناك أعراض مميزة لمن يعاني من السكتة الدماغية، حيث هناك علامات في الوجه واليدين تكشف وجود الجلطات، وهنا يعتبر الزمن هام جداً لإنقاذ المريض، وأن عملية إنقاذ المريض من هذه الجلطات لا تتعدى العشرة دقائق، ولكن في الجلطة القلبية تستغرق 6 ساعات.



بينت هذه الدراسات أنه عندما ينحني الفم بشكل خفيف عند الضحك لا تتساوى الجهتين، وتظهر أدنى الجهات على شكل زاوية منحنية لا ترتفع، أو تتساوى بالشكل المطلوب، وتعتبر هذه علامة تدل على إصابة الشخص بجلطة دماغية.

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كذلك عندما لا يستطيع الشخص مد اليدين بشكل مساوِ إلى الأمام، حيث تنزل، أو تهبط اليد اليسرى بسرعة بعد أن يقوم برفعها. حدوث اضطراب في الكلام، حيث لا يستطيع الشخص المصاب بالجلطة الدماغية إتمام جملة واحدة.

شعور الشخص المصاب بصداع قوي في الرأس، وظهور الكثير من المشاكل في الرؤية. الوفاة السريعة:عندما لا يتعرض الشخص المصاب بالجلطة الدماغية إلى العلاج الفوري بمدة قصيرة، فإن الضرر الذي يتعرض له الدماغ قد يؤدي إلى وفاة الشخص بسرعة؛ لأنه كما بينا في مقدمة هذا المقال أنه عندما تنسد الشرايين الناقلة للأكسجين، فإنَّ التغذية تنقطع عن أنسجة الدماغ، من ثم يتخثر الدم؛ ليؤثر ذلك على الدماغ، وتظهر بعض العلامات التي تدل على وجود بعض الجهات في الدماغ المصابة بالجلطة.

عندما تتعرض الخلايا الدماغية إلى العطب والموت، تبقى الخلايا العصبية في الدماغ على قيد الحياة لعدة ساعات.