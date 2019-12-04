شكرا لقرائتكم خبر عن زلزالان يضربان اليابان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضرب زلزالان بقوة 5.3 و 4.8 درجة على مقياس ريختر منطقتين في اليابان صباح الأربعاء وبحسب وكالة بلومبيرج للأنباء، وقع زلزال بقوة 5.3 درجة بالقرب من ساحل جزيرة هونشو، ومركزه على عمق 53 كيلومتراً. بينما ضرب زلزال آخر بقوة 4.8 درجة بالقرب من مقاطعة إيباراكي، ومركزه على عمق 10 كيلومترات. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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