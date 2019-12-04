الأمم المتحدة توجه نداء إنسانياًَ لجمع نحو 29 مليار دولار لعام 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت الأمم المتحدة الأربعاء نداء إنسانياً لجمع 29 مليار دولار (26 مليار يورو) في وقت وصل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة جراء تزايد النزاعات الطويلة الأمد والتغير المناخي إلى مستوى قياسي.

وقدرت الأمم المتحدة في تقرير بعنوان «لمحة عامة عن الوضع الإنساني في العالم» حوالي 168 مليون نسمة عدد الأشخاص الذين سيحتاجون إلى مساعدة طارئة العام المقبل في العالم.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لووكوك إن هذا العدد يشكل «رقماً قياسياً في العصر الحديث» منذ الحرب العالمية الثانية.

وأوضح أن من أسباب تزايد الحاجات الإنسانية أن «النزاعات تصبح أطول وأكثر شدة».

وأضاف أن التغير المناخي مع ما يتسبب به من فيضانات وجفاف يزيد من الأعباء الإنسانية.

وقال «الحقيقة المرّة أن عام 2020 سيكون أصعب على ملايين الأشخاص».

وتعتزم الأمم المتحدة التركيز بصورة خاصة على 109 ملايين شخص هم الأكثر حاجة إلى المساعدة.