شما تستعيد كفها ونصف ذراعها في عملية استغرقت ثماني ساعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

استعادت الفتاة الإماراتية شما أحمد علي الرئيسي (١٤ عاماً) من الشارقة، كفها اليسرى وجزءاً من ذراعها، بعد انفصالهما عن جسدها.. ذلك خلال عملية جراحية أجريت لها بمستشفى راشد في دبي، واستغرقت ٨ ساعات.

أحمد علي الرئيسي، والد «شما» يروي تفاصيل الحدث المؤلم ل«الخليج» قائلاً: ابنتي التي تدرس في الصف التاسع بمجمع زايد التعليمي في الشارقة، كانت تركب دراجة نارية «باجي» خلف عمها، فتطاير شعرها، وأرادت رده تحت الشيلة، فانحشرت يدها في الصنقر الحديدي أو الجنزير، وهو ما أدى إلى بتر كفها وجزء من ذراعها.

نقلت ابنتي على الفور إلى مستشفى صقر برأس الخيمة، حيث قدموا لها الإسعافات الأولية والعلاج العاجل لها، وتم تحويلها إلى مستشفى راشد للطوارئ في دبي، وخضعت لعملية جراحية استمرت من السادسة مساء حتى الثانية بعد منتصف الليل، تم خلالها إعادة زراعة الكف مع المعصم وجزء من الذراع، بعد ذلك تم نقلها إلى العناية المركزة.

وأشار الرئيسي إلى أن ابنته شمَّا، وهي البنت الوحيدة له بين أبنائه الذكور الأربعة، ستخضع اليوم «الأربعاء» إلى عملية لترقيع بعض أجزاء من اليد والذراع، عبر أخذ أجزاء من ساق «شما» وإعادة زراعتها في اليد والذراع.

وأعرب عن شكره وتقديره البالغين لمستشفى صقر برأس الخيمة، وشرطة الإمارة، ومستشفى راشد في دبي، ممثلاً بفريق الأطباء والممرضين والفنيين.