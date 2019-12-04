دبي - بواسطة محمد فارس Tile Shortcuts : تطبيق جديد لتخصيص لوحة الإعدادات السريعة في أندرويد © Tech World قدمت بواسطة

مع تطبيق Tile Shortcuts افتح المُفضّل لديك من أي مكان ومباشرة من لوحة الإشعارات أو الإعدادات السريعة في أندرويد.

هناك الكثير من التطبيقات على متجر جوجل بلاي من خلالها يمكن لمستخدم الأندرويد تخصيص أو تعديل لوحة الإشعارات أو ما تُسمى بلوحة الإعدادات السريعة، ولكن معظم هذه التطبيقات تكون محدودة نوعًا ما، ولكن مع تطبيق Tile Shortcuts الأحدث في مجاله يختلف الأمر كليًا.

حيث معه من السهل تخصيص مربّعات الإعدادات السريعة، وعلى عكس التطبيقات المماثلة، فإنه يحتفظ باستخدام أيقونات النظام الخاص بك، وبالتالي ضمان التوافق مع سمة النظام الحالية، ناهيك عن دعمه إنشاء رموز مخصصة للاختصارات.

أيضًا، يأتي تطبيق Tile Shortcuts بخيار إضافة اختصارات جديدة للتطبيقات المثبتة لديك وكذلك الأنشطة وعناوين URL واختصارات لأدوات خاصة في تطبيق ما وأكثر على لوحة الإشعارات، مع إمكانية تخصيص رموزها أو أيقوناتها بحيث يتطابق كل شيء مع سمة النظام المستخدمة.

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أخيرًا، إذا كنت تبحث عن شيء جديد لاستكشافه، فإن هذا التطبيق يُعدّ خيارًا مفيدًا، على أن يكون متاح للتحميل مجّانًا.

لكنه سيتضمن مشتريات داخلية اختيارية، وبدون إعلانات، على أن يدعم التطبيق مستخدمي إصدار أندرويد 7.0 فأحدث.

تحميل تطبيق TileShortcuts على أندرويد.

التدوينة Tile Shortcuts : تطبيق جديد لتخصيص لوحة الإعدادات السريعة في أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.