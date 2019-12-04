شكرا لقرائتكم خبر عن قناة العربية: إصابة 9 من قوات الأمن فى هجوم بقنبلة يدوية ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت فضائية العربية فى خبر عاجل أن قيادة عمليات بغداد أعلنت اليوم الأربعاء عن إصابة 9 من بين صفوف القوات الأمنية إثر هجوم بقنبله يدوية عند حاجز البنك المركزي بشارع الرشيد في العاصمة العراقية بغداد ، وأوضحت القيادة بأن بين المصابين حالات خطرة.

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