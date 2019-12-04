شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يؤكد لوزير الخزانة الأمريكي التزامه باحترام حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر
وقال حمدوك، سعدت بلقاء السيد ستيفن تيرنر منوشين، وزير الخزانة الأمريكي الـ 77، وأكدت له التزام حكومة الفترة الانتقالية باحترام حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وإصلاح اقتصاد السودان.
وتوجه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد الماضى فى زيارة تستغرق 6 أيام رفقة وزراء الدفاع، والعدل، والشباب والرياضة، والشؤون الدينية والأوقاف، في زيارة رسمية تستغرق ستة أيام.
يشار إلى أنه تم إدراج السودان على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب عام 1993، في فترة حكم الرئيس السابق، عمر البشير، التي استمرت ثلاثة عقود.
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