تعرف على فوائد تناول ماء جوز الهند

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 ماء جوز الهند من المشروبات المفيدة جداً لجسمك لأحتوائها على الكالسيوم والمغنيسيوم و الفوسفور والبرتاسيوم والصوديوم، التي تعد مواد أساسية لجسمك.

ولها عدد من الفوائد قد تتعرف عليها لأول مرة مثل: - تناول ماء جوز الهند يحمي بشرتك من ظهور حب الشباب. Advertisements -تناول كوب من ماء جوز الهند يحميك من الاحساس بالقيء. - تحتوي ماء جوز الهند على نسبة عاليه من الألياف مما يسهل عملية الهضم. -تعد ماء جوز الهند بديل صحي لمشروبات الطاقة عند ممارسة الرياضة. - تحميك من مشاكل ضغط الدم لان تناول ماء جوز الهند يعزز صحة تدفق الدم في الجسم.

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