هذا ما يحدث لجسمكم عندما تضعون هاتفكم المحمول في جيبكم!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

صرح الدكتور Nikolai Kononov الطبيب ونائب مدير الجمعية الروسية " رابطة الصحة " أن وضع التلفون المحمول في الجيب لا يؤثر فقط على جهازنا العصبي ولكن أيضاً على الجهاز التناسلي وجهاز الغدد الصماء ( التي تفرز الهورمونات ).



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الموجات الصادرة من الهواتف المحمولة تسبب سرطان الدماغ، سرطان الدم والاختلال الهورموني. الأكثر تعرضاً هم الأولاد والنساء الحوامل. لذلك على النساء الحوامل أن لا يستخدمن الهاتف المحمول كثيراً.

يقول الدكتور Nikolai Kononov " لا يعني هذا أننا يجب أن نتوقف عن استعمال التلفون المحمول، ولكن علينا ألا نسرف في استعماله لأن 70 % من الناس معرضون للموجات الكهرومغناطيسية التي تخترق الجسم يومياً ". لم تتم دراسة تأثير الموجات بالشكل الوافي، ولكن التأثيرات المفترضة هي : أوجاع الرأس، التعب، إنهاك الجهاز العصبي، الآلام العضلية والسرطان.

يقول خبراء الصحة الروس إن محادثة مدتها 5 دقائق تشكل خطراً أكبر من محادثة مدتها دقيقة واحدة. في الخلاصة، من الأفضل أن يكون هناك فترة 15 دقيقة بين كل اتصال والآخر. ينصح أيضاً باستعمال السماعات للتقليل من التعرض للموجات وإبعاد الهاتف عن الأعضاء الحيوية. تفادوا خصوصاً الجيوب، وضعوا التلفون في حقيبة الظهر أو حقيبة اليد.