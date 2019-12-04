تعرف على الأطعمة التي لا تؤدي لزيادة الوزن!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نعرض لكم فى السطور التالية 7 أنواع من الأطعمة تعطى شعور بالشبع بالإضافة إلى احتواءها على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن وقدرتها على الوقاية من الأمراض المزمنة.



1- الجريب فروت :

ينصح الخبراء بتناول نصف حبة من الجريب فروت بشكل يومي وقبل وجبة الطعام الرئيسية، مما يؤدي لخفض الوزن على مدار عدة أيام، حيث تحتوي تلك الفاكهة على العديد من المواد مثل الانسولين وهرمون الدهون المخزنة والبروتين ما يؤدي إلى خفض الوزن بشكل ملحوظ.

2- البروكلي :

وهو نوع من أنواع الخضار الذى يتميز بقدرته على محاربة السرطان، بالإضافة لاحتواءه على الكثير من السعرات الحرارية التي تقي بشكل فعّال من مشاكل زيادة الوزن.

3- العنب البري :

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والذي يتميز بإحتواءه على سعرات حرارية تؤدي للشعور بالشبع وكذلك الألياف، بخلاف كونه مضاد للشيخوخة.

5- السلمون :

يتميز سمك السلمون بتوافر البروتين اللازم لجسم الإنسان وعدم احتواءه على الدهون التى تؤدى لزيادة الوزن.

6- الأفوكادو :

والذى يحتوي على الدهون الصحية الأحادية، وكذلك حمض الأوليك واللذان يؤديان للشعور بالشبع.

7- الشوفان :

والذي يمتاز بإحتواءه على الكثير من الألياف، يكفى تناول وجبة واحدة من الشوفان لتشعر بالشبع طوال اليوم.