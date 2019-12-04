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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذا ما يحدث لجسمك اذا تناولت تفاحتين باليوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
التفاح من الفواكه التي لها دور فعال فى علاج بعض الامراض الخطيرة التي يصاب بها الانسان و هناك العديد من الابحاث و الدراسات التي تؤكد ذلك.
وأكدت دراسة نشرت مؤخراً ان تناول تفاحة يوميا يعمل على وقاية الجسم من بعض الامراض مثل الزهايمر و يساعد على التركيز التام بالاضافة الى قدرته على مقاومة امراض السرطان.
يحتوي التفاح على مادة الكيرستين و هي من المواد الكيميائية التي تساعد فى التخلص من اعراض الالتهابات في الجسم مثل التهاب الحلق و البشرة.
و اكدت دراسات و ابحاث اخرى ان التفاح المهروس له القدرة على علاج مشاكل الجهاز الهضمي و الامعاء حيث انه يحتوي على مادة تعمل كمطهر قوي للامعاء و تعمل على انتظام الجهاز الهضمى.
يحتوي التفاح ايضا على مادة البكتين التي تساعد في خفض الكوليسترول فى الدم و تقي الجسم من الاصابة بامراض القلب و تصلب الشرايين و امراض الاوعية الدموية.
و من اهم فوائد البكتين انه يعمل على تعزيز صحة الكبد و يحسن من الاداء الوظيفى و يعمل على طرد السموم من الجسم.
و للتخلص من معظم الامراض التى يرتبط علاجها بالتفاح فينصح خبراء التغذية بضرورة تناول التفاح مرتان في اليوم على الاقل لانه يعمل على الوقاية من امراض السرطان و خفض الكوليسترول في الدم بالاضافة الى تناول الخضروات الطازجة..
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