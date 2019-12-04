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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصومال..جندي يقتل زميله في دوسمريب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019
حسن محمد
أطلق جندي في دوسمريب النار على زميله بعد ظهر يوم الثلاثاء بعد المصادر التي كانت نزاعًا بينهما بالكاد بعد يومين من حادث مماثل في مقديشو.
وقالت مصادر في بلدة وسط الصومال إن الضابطين العاملين في الجيش الوطني اختلفا قبل أن يسحب أحدهما الزناد وهو يقتل زميله في العمل.
واعتقلت قوات الأمن التي كانت قريبة من مكان الحادث المعتدي وهي محتجزة الآن في مركز شرطة .دوسمريب
ويأتي مقتل الجندي بعد يومين من سقوط جنرال بالجيش برصاص ضابط صغير في منطقة هودان في مقديشو. وقالت المصادر إن الاثنين تشاجروا بشأن ملكية الأرض.
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