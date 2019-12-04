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الصومال..جندي يقتل زميله في دوسمريب

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حسن محمد 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

الصومال..جندي يقتل زميله في دوسمريب

حسن محمد

أطلق جندي في دوسمريب النار على زميله بعد ظهر يوم الثلاثاء بعد المصادر التي كانت نزاعًا بينهما بالكاد بعد يومين من حادث مماثل في مقديشو.

 

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وقالت مصادر في بلدة وسط الصومال إن الضابطين العاملين في الجيش الوطني اختلفا قبل أن يسحب أحدهما الزناد وهو يقتل زميله في العمل.

 

واعتقلت قوات الأمن التي كانت قريبة من مكان الحادث المعتدي وهي محتجزة الآن في مركز شرطة .دوسمريب

 

ويأتي مقتل الجندي بعد يومين من سقوط جنرال بالجيش برصاص ضابط صغير في منطقة هودان في مقديشو. وقالت المصادر إن الاثنين تشاجروا بشأن ملكية الأرض.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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