ماذا يمكن أن تفعل اعواد القطن في الاذنين؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعرف عن الاذن أنها منطقة حساسة للغاية، وبسبب حساسيتها المفرطة يجب التعامل معها بحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة بمعرفة بعض المعلومات قبل الشروع بتنظيفها.



واذا اهملت هذه الاحتياطات، فان العواقب ستكون وخيمة، كضعف السمع، او اصابة بالعدوى او اضرار مؤلمة على المدى الطويل.

وما يجعل الاطباء اكثر قلقاً، انه مازال الكثير من الناس تطبق المفاهيم القديمة في تنظيف اذانها او اذان اطفالها.

بعض تقارير "تليغراف" تقول "انه في كل عام يصاب حوالي 7000 شخص في انجلترا فقط وينتهي بهم المطاف الى المستشفيات بسبب اعواد القطن هذه.

اعواد القطن ليست امنه لتنظيف اذنيك

اغلب الناس لم يدركو بعد ان الكثير من الاطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية كانو يحاولون منع الناس من تنظيف اذانهم بهذه الاعواد لسنوات خل

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المفروض ان لا تدع اي شيء يدخل الى قنوات اذنيك ، فهنالك خطر حقيقي قد يصيب طبلة الاذن. الاكثر شيوعاً من هذا هو دفع الشمع الزائد ببساطة الى داخل عمق قناة الاذن مما يؤدي الى انسداها وضعف السمع.

شمع الاذن ليس قذراً بطبيعته

وانه لامر صحي جدا وجود هذا الشمع داخل الاذنين، فهو مضاد للبكتريا ويخدم جسمك كجزء من منظومة الدفاع عنه وايضا وسيلة طبيعية لتشحيم قنوات الاذنين.

قبل أن تعرف كيفية تنظيف أذنيك، فمن المهم أن تعرف متى تنظيف أذنيك.

بالنسبة للجزء الاهم الذي يجب ان تعلمه هو "ان اذنيك تنظف نفسها بنفسها بواسطة دفع الشمع للاوساخ خارجياً نحو فتحات الاذن.

فبعض الناس لا تحتاج الى ان تنظف اذانها، والوراثة تلعب دورا هاماً هنا.

البعض الاخر يتراكم عندهم الشمع، وتصبح غير مريحة فهنا فقط يمكن ان تنظفها ولكن توخى الحذر.

يمكنك ان تمسح الجزء الخارجي من اذنيك في حال تراكم الشمع بشكل مزعج بمنديل رطب قليلاً دون الدخول الى عمق الاذن. اما اذا كنت قلق من حجم الشمع لديك او يشعرك ذلك بالالم او عدم الراحة، اذا يجب ان تستشير الطبيب فوراً.