عقاقير يمكن أن تسبّب لك فقدان الذاكرة!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تسبّب الأدوية أكثر من 100 ألف حالة وفاة سنوياً، ومليون ونصف شخص يعانون من الآثار السلبية التي تدفعهم إلى دخول المستشفى.



اليكم 3 أنواع من العقاقير التي يمكن أن تسبّب لك فقدان الذاكرة:

1- الأدوية "المضادة":

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إذا كنت تأخذ أدوية تبدأ بكلمة "مُضادة"، مثل المُضادات الحيوية، ومضادات الهيستامين، ومضادات الذهان، ومضادات التشنّج، إعلم إذاً أنها تؤثّر حتماً في معدل الأستيل كولين في جسمك. إنه عبارة عن ناقل عصبي أساسي معنيّ بالذاكرة والتعلّم، وعند انخفاض مستوياته يمكن أن يؤدي إلى أعراض تشبه تلك المرتبطة بالخرف مثل الارتباك، عدم وضوح الرؤية، فقدان الذاكرة والهذيان.

2- الحبوب المنوّمة:

لطالما عُرفت بتأثيرها السلبي في الذاكرة. يمكن لهذه الأدوية أن تضعك في حالة تشبه الغيبوبة أو حالة متقدّمة جداً من السكر من دون الحصول على نوم جيد مُصلح.

3- عقاقير الستاتين:

إن هذه الأدوية التي تساعد على خفض الكولسترول هي حتماً الأسوأ لدماغك! علاوة على أن فقدان الذاكرة هي من الآثار الثانوية التابعة لعقاقير الستاتين. إن ربع الدماغ مصنوع من الكولسترول الذي يُعتبر أساسياً للذاكرة والتعلّم وسرعة التفكير. لذلك من المهم جداً استخدام هذه الأدوية باعتدال ووفق تعليمات الطبيب.