تعرف على فوائد لفّ الجسم بالبلاستيك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تتعدّد في أيامنا هذه الطرق التي يمكنك أن تعتمدي عليها من أجل خسارة الوزن. بعض هذه الأساليب قد تكون عادية، أي من خلال اتباع نظام غذائي معين أما بعضها الآخر فقد تكون غريبة نوعًا ما. فهل أنت على علم بطريقة استخدام أكياس البلاستيك من أجل خسارة الوزن؟ وهل تعتبر هذه الطريقة مضمونة 100%؟



تتعدّد كثيرًا فوائد لفّ الجسم بالبلاستيك إذ تعتبر من بين الطرق المثالية التي يمكنك الإعتماد عليها إذا كنت تنوين خسارة الوزن، إخراج السموم والتخلّص من السلوليت.

كل ما تحتاجين إليه من أجل إتمام هذه الطريقة هو لفة البلاستيك التي غالبًا ما تستخدمينها من أجل تغطية الطعام والقليل من العسل. أما طريقة التطبيق فتكون على الشكل التالي:

- قومي بتسخين العسل على حرارة منخفضة.

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- قشّري بيضة وأضيفي صفارها إلى العسل.

- أضيفي بعضًا من قطرات الليمون إلى الخلطة.

- أمزجي المكونات جيدًّا.

بعد أن تكوني قد حضّرت هذه الخلطة، أدهني البعض منها على المنطقة التي ترغبين بإزالة الدهون والسموم منها مثل البطن أو الفخذين وقومي بلفها بالبلاستيك عدة مرات وتأكّدي من أنها مشدودة جدًّا.

لا يجب إزالة البلاستيك أو الخلطة عن جسمك قبل مرور نحو ساعة من الوقت على الأقل. أما من أجل الإستفادة أكثر وإزالة نسبة أكبر من الدهون، يمكنك ممارسة بعض التمارين الرياضية. عند الإنتهاء، يمكنك إزالة البلاستيك وغسل الخلطة عن جسمك.

تجدر الاشارة الى أنك لن تحصلي على النتيجة التي تريدينها من المرة الأولى. لذلك، ننصحك بتكرار التجربة ذاتها لثلاث مرات في الأسبوع. جرّبي هذه الوسيلة السهلة ولن يكون لديك أي شيء تخسرينه سوى الوزن!