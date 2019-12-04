احذر.. أن تضع اللابتوب على حجرك بدلاً من الطاولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كثير من الأمور والتصرفات التي اعتدنا على فعلها قد تكلفنا كثيراً ولو على المدى البعيد، وإحدى هذه التصرفات التلقائية هي أن تضع اللابتوب على قدمنا بدلاً من وضعه على الطاولة او مكان مرتفع قليلاً عن الأرض لنجلس عليه براحة.



فمن المعرف أن الجلوس على الحاسوب لفترات طويلة يومياً يؤدي لآلام في الظهر والعين ولكن ما لا تعلمه أن استخدام الجهاز المحمول بوضعه على قدميك قد يؤدي لحروق خطيرة.

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"كمبيرلي" الأستاذ المساعد في قسم الأمراض الجلدية في جامعة فرجينيا الشرقية "بالولايات المتحدة" قدم دراسة قال فيها، "أن استخدام الكمبيوتر المحمول لفترات طويلة على الحضن يمكن أن يؤدي إلى حروق تشبه تلك التي تنتج عن التعرض للشمس لفترات طويلة وبالمصطلح العلمي فهذه الحالة يطلق عليها اسم "erythema ab igne".

وأضاف أن ذلك قد يؤدي إلى تصبغ الجلد وإذا استمر الإستخدام لفترات طويلة يمكن أن يجعل من هذه التصبغات دائمة، وفي بعض الحالات قد يصاب الشخص بسرطان الجلد.