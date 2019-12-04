شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أخطاء شائعة تسبب سرطان الجلد.. فما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

لو سألتكِ بشكل سريع: ما هي إحتمالية تعرضِكِ للإصابة بسرطان الجلد؟ فإذا كانت إجابتكِ من منخفض إلى متوسط​​، فاعلمي أنكِ لستِ وحدكِ! إذ أجابت 72% من النساء اللواتي جرى استطلاعهن في مسح لمجلة «جلامور» بنفس الإجابة. مع العلم بأن 46% منهن استخدمن سرير التسمير من قبل أو تعرضن لحروق الشمس.



وتقول «اليزابيث هالي»، أستاذة مشاركة في طب الأمراض الجلدية السريرية في جامعة «نيويورك» للطب: «إذا كنتِ لا تعتقدين أنكِ في خطر، فلن تكوني حذرة كما ينبغي».

واليكم الحقيقة المقلقة، ارتفعت نسبة سرطانات الجلد بنسبة 800% خلال العقود الأربعة الماضية، مما يجعله أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 25-29 . وارتفعت معدلات سرطان الخلايا القاعدية بنسبة 100% بين النساء تحت سن 40. ولكن، ما هي المفاهيم الخاطئة لدينا حول سرطان الجلد، وكيف يمكننا أن نكون في وضع أفضل بدءاً من الآن؟

1. تعتقدين أنكِ بأمان إذا لم يكن هناك تاريخ إصابة بالمرض في العائلة!

ذكرت 61% من النساء في الاستطلاع أنهن غير قلقات حيال الإصابة بسرطان الجلد لأنه لم يصب أي من أفراد عائلتهن من قبل. الحقيقة هي أنه على الرغم من أن العامل الوراثي يلعب دوراً في الإصابة بالمرض، الا أن عدد حروق الشمس التي تتعرضين لها وعدد الشامات إذا كانت أكثر من 50 شامة يلعب أيضاً دوراً مهماً. اذ ترتبط نسبة 35% فقط من خطر الإصابة بسرطان الجلد العائد للجينات.

ما الذي يجب عليكِ القيام به؟ عليكِ أن تتذكري دائمًا أن البقعة الغريبة هي بقعة غريبة بغض النظر عن جيناتك. واذا ما لاحظتي وجود شامة غريبة المظهر، زوري طبيب الأمراض الجلدية حتى وإن لم يكن لديكِ تاريخ عائلي مع المرض.

2. لا تعتقدين أنك تعرضتي للكثير من أشعة الشمس!

وفقا لإستطلاع الرأي تعرضت 43% من النساء لحروق الشمس في العام الماضي، في حين تعرضت 72% منهن لحروق الشمس أكثر من خمسة مرات في حياتهم وهو عامل يضاعف من خطر سرطان الجلد. وعلى الرغم من ذلك، 47% من النساء اللاتي شملهن الاستطلاع يقلن أنهن «لم يتعرضن للكثير من أشعة الشمس». والأسوأ أن 46% إستخدمن سرير التسمير لزيادة سمرة الجلد!.. واليكم المفاجأة: إن جلسة واحدة من جلسات التسمير الداخلي قبل سن 35 تزيد من إحتمالات الإصابة بسرطان الجلد بنسبة 75%! وهي أعلى من نسبة الاصابة بسرطان الرئة بسبب التدخين وفقًا لبحث حديث.

ما الذي يجب عليكِ القيام به؟ اسألي نفسك إذا تعرضتي لأكثر من خمسة حروق شمس؟ هل سبق لكِ القيام بأي جلسات تسمير في الصالون؟ هل تضعين واقي من الشمس؟ هل لديك خطوط تسمير؟ إذا كانت إجابتِك نعم لأي من هذه الأسئلة، فأنتِ في خطر متزايد. وتقول «ميلاني بالم» وهي طبيبة أمراض جلدية والمتحدثة بإسم مؤسسة «سرطان الجلد» أنه يجب الحرص على إستخدام الواقي من الشمس كل يوم، وإجراء فحص سنوي للجلد، وعدم إستخدام أي من أساليب التسمير المنزلي حيث أن هناك حوالي 420000 حالة إصابة بمرض سرطان الجلد في «الولايات المتحدة الأمريكية» نتيجة لمعدات التسمير المنزلي أو التسمير في الصالون.

Advertisements

3. لا زلتِ تعتقدين أن التسمير صحي!

أكدت أكثر من نصف النساء المستطلعات أنهن يحرصن على الحصول على جلسات تسمير في فصل الصيف. وعندما سألن لماذا؟ كانت الإجابة أنهن يعتقدن أنه يجعلهن أكثر صحة وجمالاً ويشعرن بمزيد من الثقة. ويقول «ديبورا كمون»، مدير جراحة الجلد في المركز الطبي بجامعة «بوسطن»: «صحيح أن الخروج إلى الهواء الطلق جيد فهو يضفي النشاط على حياتك ويمنحك فيتامين D، ولكننا نبالغ في الفوائد لتبرير التعرض لأشعة الشمس»

ما الذي يجب عليكِ القيام به؟ أولاً عليكِ أن تعرفي أنه ليس هناك أي شيء صحي في التسمير وأن حقيقة التسمير هي أن الجسم ينتج الصبغ لحماية الحمض النووي الخاص بك. تقول الدكتورة «بالم»: «إن الضرر الذي يحدثه التسمير دائم. حيث تم تشخيصي بسرطان الجلد وانا في الثامنة عشر من عمري فغيرت عادات تعاملي مع الشمس»، وتقول «تشيلسي ساتون» 26 عاما من مدينة «أوكلاهوما»:«كنت أعتقد، أني سأبدو أنحف بعد التسمير ولكنني الآن حين أرى شخصًا بعد التسمير لا أرى أي جمال في ذلك.» اذا أردتي اكتساب اللون البرونزي المتوهج استخدمي المسمر الشخصي فهو متوفر في الصيدليات وآمن على البشرة!

4. تعتقدين أنه يكفي وضع واقي الشمس لمرة واحدة فقط!

81 % من النساء يستخدمن واقيات عالية الحماية عند بركة السباحة أو الشاطئ ولكنهن يتركن بعض المناطق دون تغطية أو لا يضعون كمية كافية من الواقي منذ البداية ومن ثم يعانين من حروق الشمس.

ما الذي يجب عليكِ القيام به؟ وأنتِ عارية قومي برش جسمك برذاذ الواقي من الشمس 20 دقيقة على الأقل قبل الذهاب للخارج، وهكذا سيقوم الجسم بامتصاصه ثم قومي بتجديده كل ساعتين إذ من المحتمل أن يزول بسبب السباحة أو التعرق. إذا كنت بحاجة إلى حافز أكبر فاعلمي أن أشعة الشمس هي السبب في أكثر من 90% من شيخوخة الجلد.

5. لا تعتقدين أنكِ بحاجة لزيارة طبيب الأمراض الجلدية أبدًا!

76 % من النساء اللواتي تمّ إستطلاعهن، لا يزرن طبيب الأمراض الجلدية بشكل سنوي! تقول «كيت والاس» (33 عاماً) من «لوس انجلوس»: «لم أقم بفحص جلدي حتى أصبح عمري 26 عامًا، عندما لاحظ شخص غريب وجود شامة على ظهري وقال لي يجب أن تفحصي هذه الشامة. واتضح أنها سرطان الجلد وقد أنقذ هذا الغريب حياتي. الآن أزور طبيب الأمراض الجلدية مرتين على الأقل سنويًا مما ساعدني في اكتشاف تسع سرطانات جلدية في وقت مبكر.»

ما الذي يجب عليكِ القيام به؟ يقول «بروس روبنسون» من مستشفى «لينوكس هيل» في مدينة «نيويورك»: «قومي بفحص كامل للجلد عند طبيب الأمراض الجلدية مرة واحدة في السنة.

وتأكدي من أنه يفحص فروة رأسك، والعيون، والفم. ويمكن فحص المؤخرة والأعضاء التناسلية»، «إذا كنتِ أمريكية من أصل افريقى أو اسباني ينبغي على الطبيب أن يفحص قاع قدميك والجذع والأظافر» وتذكري أن سرطان الجلد مختلف عن السرطانات الأخرى حيث هناك فرصة كبيرة للكشف المبكر عن المرض.