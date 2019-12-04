شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلن عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لـ «داعش» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت المملكة المغربية الأربعاء عن تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي، تتكون من أربعة عناصر تتراوح أعمارهم بين 24 و 39 عاماً.
وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكن، بالتنسيق مع الشرطة الوطنية الإسبانية، من تفكيك خلية إرهابية موالية لـ«داعش»، وحاملة لمشاريع إرهابية.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية التي تندرج في إطار التعاون الأمني المشترك بين المغرب وإسبانيا، أسفرت عن إيقاف ثلاثة عناصر ينشطون بفرخانة وبني نصار (نواحي الناضور)، من بينهم شقيق أحد المقاتلين بالساحة السورية - العراقية، تزامناً مع اعتقال زعيم الخلية بضواحي العاصمة الإسبانية.
وأضاف أن التحريات الأولية أكدت أن أعضاء هذه الخلية المتشبعين بالفكر المتطرف لتنظيم «داعش» انخرطوا في حملات تروج وتشيد بأعماله الدموية بالموازاة مع تكثيف الدعوات التحريضية انتقاماً لمصرع أبو بكر البغدادي.
كما أشارت التحريات إلى أن عناصر الخلية كانوا يعقدون اجتماعات لتتبع الأوضاع الراهنة بالساحة السورية - العراقية، وكذا التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية استجابة للدعوات المتكررة لقادة «داعش» التي تستهدف مختلف دول العالم.
وأسفرت العملية عن ضبط أجهزة ومعدات إلكترونية وهواتف نقالة وأقنعة وكتب ومخطوطات ذات طابع متطرف. وسيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
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