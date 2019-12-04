الهاجري: الشندغة التاريخية جاهزة لاستقبال الزوار 2020



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



الشندغة التاريخية شاهد حضاري على التاريخ، وتحتل جزءاً مهماً من تراث دبي العريق، تجسد قيمة تعكس التطور الحضاري للإمارة.

ويقول المهندس داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي «بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإعادة إحياء منطقة الشندغة ومبانيها التاريخية، لتكون متحفاً عملاقاً تحكي قصة دبي. وعلى هذا الأساس عملت البلدية لإعادة إحياء المنطقة التاريخية بالشندغة، وستكون جاهزة في النصف الأول من 2020، وستضيف منصة ثقافية تعكس تاريخ الإمارة، وتنشط السياحة استعداداً لاستقبال العدد الأكبر من السياح في 2020».

وأضاف: أصبح المشروع على وشك الاكتمال، ليزين الصورة المتألقة للمدينة، التي يتلاحم واقعها الرائع مع ماضيها الجميل، في إطلالة تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. تحافظ على تراثها العمراني، حيث أعيد بالفعل، بناء الأحياء وترميم المباني التراثية، لتبدأ أكبر عملية ترميم للمباني التي وصل عددها إلى 162، على مساحة 169 ألف متر مربع، طوّرت لتصبح متاحف متكاملة، تمثل 25 تجربة متحفية، يتكون كل منها من عدة أجنحة بأكثر من 80 مبنى تراثياً، لتحكي قصة بدء الحياة العصرية في دبي، وسيسلّم الجزء الأكبر منها، لهيئة الثقافة بداية 2020.

وأضاف: هذا المشروع قد يختلف عن كونه ترميم مبنى أثري، بل هو منطقة كاملة تحكي قصة من سكنوها، بمبانيها المزخرفة وسكيكها الضيقة، ومساجدها الجميلة، وما يميز هذا المشروع أيضاً حركة الزائر من مبنى إلى آخر، ضمن متحف واحد، لتشكل أكبر متحف مفتوح.

وقال الهاجري: الجزء الأكبر من المرحلة الأولى للمشروع، وهو بيت الخور الذي يحكي قصة خور دبي، وبيت العطور الذي سيأخذ الزائر بتجربة مختلفة، أنجز بسرعة كبيرة، وسلم إلى هيئة دبي للثقافة والفنون، نهاية أغسطس الماضي، وافتتحت بالفعل أمام الجمهور.