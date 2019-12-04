دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي الخبراء يحذرون من واتسآب الذهبي

حذر خبراء تقنيات مستخدمي تطبيق المراسلة الشهير واتسآب من الوقوع ضحية لخدعة تطبيق ضار يحمل اسم واتسآب جولد أو واتسآب الذهبي.

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن أول ظهور لهذا التطبيق الخبيث كان خلال عام 2016، حيث بدأ تداوله على أساس أنه نسخة مميزة أو متطورة من تطبيق واتسآب المعروف.

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وقالت التقارير أن تطبيق واتسآب الذهبي يحمل برمجيات خطيرة تهدد الأجهزة الذكية بالاختراق، حيث تصل لمستخدمي واتسآب العادي رسالة مفادها أن هناك مقطع فيديو ضار سيصل إلى أجهزتهم في الغد، وسيقوم باختراقها.

وتحث الرسالة مستخدمي واتسآب بضرورة تحميل واتسآب جولد حتى يحموا جهازهم من خطر الاختراق، وحماية بياناتهم الشخصية.

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ونصح الخبراء أنه في حالة وصول هذه الرسالة إلى أجهزة المستخدمين، فيبجب عليهم عدم الضغط على الروابط المرفقة فيها، موضحين أن الفيروس الضار معقد جداً، وبإمكانه اختراق أجهزتهم بسهولة.

كما أضاف الخبراء أنه لا يوجد غير نسخة واحدة رسمية وحقيقة من تطبيق واتسآب، وهي النسخة التي يستخدمها الملايين من المستخدمين حول العالم، بينما واتسآب الذهبي هو مجرد حيلة احتيالية تهدف لاختراق الأجهزة الذهبية.المزيد:

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