شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر
وأفادت وكالة الأنباء المغربية "ماب"، اليوم الأربعاء، بأن هذه العملية التى تندرج فى إطار التعاون الأمنى المشترك بين المغرب وإسبانيا، أسفرت عن إيقاف 3 عناصر ينشطون بفرخانة وبنى نصار (نواحى الناضور)، موضحة أن التحريات الأولية أكدت أن أعضاء هذه الخلية انخرطوا فى حملات تروج وتشيد بأعماله الدموية بالموازاة مع تكثيف الدعوات التحريضية انتقاما لمقتل أبو بكر البغدادى الخليفة المزعوم للتنظيم.
وأوضحت الوكالة، أن التحريات أظهرت أن عناصر هذه الخلية كانوا يعقدون اجتماعات لتتبع الأوضاع الراهنة بالساحة السورية - العراقية، وكذلك التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، استجابة للدعوات المتكررة لقادة التنظيم الإرهابى التى تستهدف مختلف دول العالم.
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