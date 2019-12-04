العربية: أوامر بالقبض على رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق ومنعه من السفر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت فضائية العربية في خبر عاجل لها نقلا عن هيئة النزاهة العراقية، أن هناك أوامر بالقبض على رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق ومنعه من السفر
وكانت الاشتباكات تجددت امس بين المتظاهرين وقوات الأمن فى محافظتى كربلاء والنجف،حيث إن اشتباكات اندلعت بين متظاهرين والقوات الأمنية بالقرب من مجسرات الثورة ومرقد محمد باقر الحكيم، مؤكدا تجدد الاشتباكات أيضا مع المتظاهرين فى النجف بالقرب من مبنى المحافظة.
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