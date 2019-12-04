شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة فى كوريا الجنوبية تداهم المكتب الرئاسى للتحقيق فى قضية نائب عمدة سابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داهمت النيابة العامة فى كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، المكتب الرئاسى للتحقيق فى قضية نائب عمدة سابق يواجه تهم الرشوة.

وقال مكتب المدعى العام لمنطقة سول الشرقية، حسبما نقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، إن مداهمة المكتب الرئاسى بدأت فى الساعة 11:30 صباح اليوم، بعد الحصول على أمر قضائى من محكمة.

ويبدو أن، هذه الخطوة تهدف إلى الحصول على أدلة فى قضية "يو جيه-سو"، نائب عمدة بوسان السابق الذى تم اعتقاله بتهمة الرشوة.

وكان "يو" البالغ من العمر 55 عاما، تحت مراقبة فريق تفتيش خاص للمكتب الرئاسى على خلفية مزاعم بتلقيه رشاوى من الشركات عندما شغل منصب المدير العام لهيئة الخدمات المالية فى عام 2017، إلا أن "يو" تجنب العقاب لسبب غير معروف وأصبح نائب عمدة بوسان المسؤول عن الشؤون الاقتصادية فى عام 2018.

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ويبدو أن، المداهمة تستهدف "جو كوك"، السكرتير الرئاسى السابق للشؤون المدنية ووزير العدل السابق، الذى يخضع لتحقيق منفصل من قبل النيابة العامة بسبب مزاعم متعلقة بالأسرة.

وتحقق النيابة العامة فى المزاعم بأن "جو كوك"، وغيره من مسؤولى المكتب الرئاسى السابقين قد يكونوا وراء النهاية المفاجئة للتفتيش على "يو".

وفى فبراير، قدم مفتش خاص سابق عريضة إلى النيابة العامة ضد "جو"، مدعيا بأن المراقبة توقفت فجأة على الرغم من ارتكاب مخالفات مزعومة من قبل "يو".