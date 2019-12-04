شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى يؤكد الالتزام بدعم حقوق ومطالب ذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى، التزام البرلمان بدعم حقوق ومطالب ذوى الاحتياجات الخاصة وتضمينها فى كل ما يصدر عن البرلمان من تشريعات عربية موحدة، موجها تحية إجلال وإكبار باسم البرلمان العربى فى اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة .

وقال رئيس البرلمان العربى، فى بيان له اليوم الأربعاء، بهذه المناسبة، "إن الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة يهدف إلى النهوض بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وإدماجهم فى المجتمع، وتيسير حصولهم على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بشكل يوفر لهم حياة كريمة ومستقلة ومستقرة، على قدم المساواة مع باقى فئات المجتمع".

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وأضاف السلمى، أن التحديات والصراعات المسلحة التى تشهدها عدد من الدول العربية أدت إلى زيادة أعداد الأشخاص ذوى الإعاقة، خاصة فى المناطق الملتهبة، مشدداً على ضرورة تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من حقوقهم فى هذه المناطق.