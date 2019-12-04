شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول كردى: مليون نازح من "نينوى" فى إقليم كردستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نائب رئيس وزراء إقليم كردستان، قوباد طالبانى، اليوم الأربعاء، النقاب عن أن قرابة مليون نازح من محافظة نينوى يتواجدون فى الإقليم.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن طالبانى، فى كلمة له خلال افتتاح المنتدى الدولى للاستثمار والإعمار فى محافظة نينوى المنعقد فى العاصمة اربيل، قوله "إن إقليم كردستان يمكن أن يصبح بوابة هامة لإعمار محافظة نينوى".

Advertisements

وأضاف، أنه "ينبغى للحكومة الاتحادية إيلاء اهتمام أكثر ب‍نينوى"، مشيرا إلى أن النزوح رفع معدل النسبة السكانية فى الإقليم إلى 30% وهذا أثر على الموارد الاقتصادية هناك.