الضفة الغربية: تجريف أراض بجنوب نابلس ودهس 3 فلسطينيين بقلقيلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جرفت آليات تابعة للمستوطنين، اليوم الأربعاء، مساحات من الأراضى بقرية بورين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية ، بينما قام مستوطن بدهس 3 فلسطينيين شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة

وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة ، غسان دغلس، إن جرافات المستوطنين قامت بتجريف واسع خلف منزل المواطنة أم ايمن صوفان في بورين.

في سياق آخر، أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين، ليلة أمس جراء دهسهم من قبل مستوطن، قرب المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية.

ووفق المعطيات التي نشرتها مواقع إعلام عبرية نقلا عن الأمن الإسرائيلي، فقد نفذت خلال العام المنصرم 300 عملية اعتداء قامت بها جماعات متطرفة يهودية، من بينها 50 عملية أدرجت تحت ما يسمى "دفع الثمن".

وتمثل مجمل الاعتداءات اليهودية باقتحام قرى فلسطينية خلال ساعات الليل وإضرام النار بالممتلكات وإعطاب إطارات سيارات وخط شعارات عنصرية ومعادية للفلسطينيين.

وفي عام 2017 نفذت الجماعات المتطرفة 200 اعتداء مقارنة بعشر اعتداءات في عام 2016 مما يعكس ارتفاعا كبيرا في عمليات الإرهاب اليهودي.

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