40 معتقلا فلسطينيا يشرعون بالإضراب عن الطعام

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

شرع نحو 40 معتقلا فلسطينيا، في سجن عسقلان الإسرائيلي، الأربعاء، بالإضراب المفتوح عن الطعام، مطالبين بتحسين أوضاعهم، بحسب مسؤول فلسطيني.

وقال قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن "المعتقلين في سجن عسقلان أبلغوا إدارة المعتقل، البدء بالإضراب المفتوح عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم".

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وأوضح أبو بكر، في حديث خاص مع وكالة الخليج 365، أن المعتقلين تعرضوا لعملية "تفتيش وقمع"، وتدمير لمقتنياتهم، وغرفهم.

ويطالب المعتقلون بـ"تحسين أوضاع المعتقل، ووقف سياسة القمع بحقهم".

وتعتقل إسرائيل في سجونها 5000 معتقل، بينهم 200 طفل، و40 معتقلة، و400 معتقل إداريا (دون تهمة)، و700 مريض، بحسب إحصائيات رسمية.

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