قيادتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" تعقدان اجتماعا في القاهرة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

عقدت قيادتا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، الثلاثاء، اجتماعا في القاهرة، بحثتا خلاله العديد من القضايا الفلسطينية على الصعيد الوطني والعلاقة الثنائية الإستراتيجية بين الحركتين.

جاء ذلك في بيان صدر عن حركة "حماس" وصل الخليج 365 نسخة منه

وترأس وفد حركة حماس، إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، وعن حركة الجهاد الإسلامي، أمينها العام، زياد النخالة.

وذكر البيان أن الطرفين، استعرضا "المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية في ظل محاولات تصفيتها ومواجهة صفقة القرن وإجراءات تهويد القدس والسيطرة على المسجد الأقصى وتقسيمه زمانا ومكانا".

كما ناقشا "محاولة إنهاء قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى وطنهم ،وكذلك خطوات السيطرة على الضفة المحتلة عبر الاستيطان والذي كان آخره إعلان الحي الاستيطاني الجديد في مدينة الخليل، كذلك إعلان واشنطن عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة مخالفة للقانون الدولي".

وفي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي"، فيما لاقت التصريحات إدانات دولية وعربية.

وبحسب البيان، تضمن الاجتماع "حديث معمق حول أوضاع اللاجئين في مخيمات الشتات و على حقهم الثابت في العودة إلى ديارهم".

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وبحثت قيادتا الحركتين العدوان الأخير على قطاع غزة والاعتداءات الصهيونية المتتالية على الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة والضفة الغربية.

وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة بين 12 و14 نوفمبر الجاري، أسفر عن استشهاد 36 بينهم 8 أطفال و3 نساء،وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة، وانتهى بالتوصل إلى وقف إطلاق نار برعاية مصرية.

وأكدت الحركتان استمرار أعلى درجات ومستويات التنسيق بين مختلف المستويات القيادية في الحركتين وخاصة في إطار غرفة العمليات المشتركة(تضم فصائل فلسطينية مسلحة) والعمل على تطويرها.

كما بحث الاجتماع الأوضاع الفلسطينية الداخلية والتطورات المتعلقة بإجراء الانتخابات.

ولفت البيان أن قيادتا الحركتين "على ضرورة بذل كل الجهود لاستعادة وحدة الشعب الفلسطيني للتفرغ لمواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية بما يتطلب سرعة إعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية لتمثل الكل الوطني الفلسطيني ووضع إستراتيجية وطنية موحدة لحماية الثوابت الفلسطينية".

وناقش المجتمعون الجهود الوطنية في إطار مسيرات العودة وكسر الحصار ومختلف الجهود الشعبية والجماهيرية في غزة والضفة الغربية للتصدي لمخططات العدو، وتأمين انخراط جماهير شعبنا الفلسطيني في المواجهة معه.

والإثنين، وصل هنية والنخالة، الإثنين، العاصمة المصرية، القاهرة، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.