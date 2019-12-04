الحوثيون يتهمون التحالف باحتجاز 13 سفينة وقود ومواد غذائية

اليمن/ الخليج 365

اتهمت جماعة "الحوثي" اليمنية، الأربعاء، التحالف العربي باحتجاز 13 سفينة تحمل وقودا وموادا غذائية.

ونقل موقع قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، عن مصدر في ميناء الحديدة (غرب)، قوله إن التحالف يحتجز 13 سفينة، تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية، "رغم حصولها على تصاريح أممية".

وأوضح المصدر (لم يذكر الموقع اسمه)، أن التحالف يحتجز السفن أمام ميناء جازان السعودي، دون ذكر تفاصيل أخرى.

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وحتى الساعة (6:50 ت.غ) لم يصدر تعليق من قبل التحالف العربي حول اتهامات الحوثيين.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.