مورينيو و #توتنهام يتأهبان للقاء #الشياطين_الحمر

الخليج - د ب أ

مع انطلاق منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي، تسلط الأضواء بشكل كبير على الزيارة المرتقبة لفريق توتنهام ومديره الفني جوزيه مورينيو إلى إستاد “أولد ترافورد” لمواجهة مانشستر يونايتد.

يحل توتنهام، اليوم الأربعاء، ضيفاً على مانشستر يونايتد، الذي أقال مورينيو من منصب المدير الفني في ديسمبر (كانون الأول) 2018، ليظل مورينيو دون عمل تدريبي حتى تولى مسؤولية توتنهام قبل أسبوعين.

ومنذ تولي مورينيو تدريب توتنهام، حقق الفريق الفوز في المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن، حيث حقق انتصارين في الدوري، وثالثاً في دوري الأبطال.

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ويسعى مانشستر يونايتد لاستعادة نغمة الانتصارات، وإيقاف نزيف النقاط، بعدما تعادل في المباراتين الماضيتين مع شيفيلد يونايتد وأستون فيلا.

ويدرك مدرب يونايتد، أولي سولشار، أن استمرار النتائج السلبية في مباراة توتنهام، بجانب لقاء الديربي أمام مانشستر سيتي قد يؤدي لإقالته من منصبه.

وقال لاعب خط وسط توتنهام، إريك داير، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي: “تنتظرنا مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا وللمدرب العائد إلى ملعب ناديه السابق، ودائماً ما يشكل ذلك الملعب ساحة رائعة للانطلاق، حققنا نتائج جيدة هناك، ونتمنى تحقيق نتيجة جيدة أخرى”.