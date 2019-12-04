سحب قرعة ربع ونصف نهائي #بطولة_الأندية_العربية بــ #الرياض

الخليج - رويترز

تجرى اليوم الأربعاء، بالعاصمة السعودية “الرياض”، مراسم سحب قرعة دور ربع ونصف النهائي في البطولة العربية، التي تقام هذا العام تحت مسمى “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”.

تحظى مراسم قرعة دور ربع النهائي في البطولة العربية باهتمام الجماهير المصرية، في ظل مشاركة ناديي الإسماعيلي والاتحاد السكندري.

واكتملت مؤخراً أضلاع الأندية المتأهلة من دور 16 إلى الدور ربع النهائي للبطولة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، مع تبقي مقعد واحد لم يحسم بعد حائر بين فريقي مولودية الجزائر الجزائري، والقوة الجوية العراقي، اللذان اتفقا على إقامة لقاء الإياب بينهما في الـ16 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي في الجزائر.

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وحجز فريق الاتحاد السعودي أول مقعد فى ربع نهائي البطولة، بعد تخطيه عقبة نظيره الوصل الإماراتي، بالفوز 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، إذ حسم الاتحاد مباراة الذهاب في مدينة دبي بالفوز 2-1، قبل أن يكرر انتصاره على ملعبه ووسط جماهيره في جدة 2-0.

ولحق الشباب بمواطنه الاتحاد، بعد تأهل صعب ومثير على حساب شباب الأردن الأردني بالفوز 2-1 في مجموع المباراتين، بعدما حسم الشباب السعودي لقاء الذهاب في العاصمة الرياض بهدف قاتل في الدقيقة 89، قبل أن يعود بتعادل مثير بنتيجة 1-1، قبل نهاية الوقت الأصلي من مباراة العودة بـ4 دقائق فقط.

وكرر الاتحاد السكندري فوزه على المحرق البحريني، وتغلب عليه 1-0، ليضمن التأهل إلى الجولة المقبلة 3-0، بعد انتصاره ذهاباً بهدفين 2-0، فيما لحق الإسماعيلي المصري بمواطنه الاتحاد السكندري بعد فوزه بنفس النتيجة 2-0 ذهاباً وإياباً على الجزيرة الإماراتي، لينتظر منافسه في الجولة المقبلة من البطولة.

وانضم فريق أولمبيك آسفي المغربي إلى قائمة الفرق المتأهلة إلى المرحلة المقبلة، بعد فوزه على الترجي التونسي بركلات الترجيح (4-2)، بعدما تعادل الفريقان ذهاباً وإياباً 1-1 في مدينتي “آسفي” و”تونس” على الترتيب، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للفريق المغربي، ليقصي حامل لقب نسخة 2017.

كذلك حجز فريق الشرطة العراقي مقعده بين الثمانية الكبار، بعد أن تجاوز نظيره نواذيبو الموريتاني بنتيجة 6-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بجانب الرجاء البيضاوي المغربي الذي تأهل على حساب مواطنه الوداد.

الرجاء استضاف المباراة الأولى على ملعب “محمد الخامس” بالدار البيضاء، ونجح الوداد في الخروج بنتيجة إيجابية بالتعادل 1-1، منحته أفضلية قبل الإياب، بينما شهدت مباراة العودة إثارة وندية وأحداثا درامية، وتقدم الوداد بنتيجة 4-1، قبل أن يسجل الرجاء ثلاثة أهداف متتالية بين الدقيقتين 74 و94، منحته تأهلاً مثيراً إلى المرحلة المقبلة، وسط حالة من الذهول سيطرت على كل من تابع اللقاء.