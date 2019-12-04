وظائف شاغرة في شركة تطوير التعليم

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة الدرجة الجامعية في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مدير موارد بشرية، أخصائي استراتيجية، مدير تنفيذي لإدارة الاستراتيجية والأداء، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء.

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