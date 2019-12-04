الضمان الصحي : شركات التأمين ملزمة بتغطية هذه الأمراض

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد مجلس الضمان الصحي أن شركات التأمين ملزمة بتغطية عدة حالات مرضية، وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة لها والموصى بها من قبل الطبيب المعالج.

وأوضح أن وثيقة التأمين تغطي الأمراض الوراثية، إذ أنه لا توجد ضمن استثناءات الوثيقة الموحدة ما ينص على أن الأمراض الوراثية غير مغطاة، كما تغطي تكاليف ختان الذكور بحد أقصى 500 ريال، مع عدم تحديد أي عمر محدد للختان.

وأبان أن نموذج الإفصاح الطبي الموحد للحالة الصحية لم يحدد الإصابة بالسكر والضغط من ضمن الإفصاح، لذا فإنه لا يحق لأي جهة رفض معالجة الشخص بحجة عدم الإفصاح.

وأضاف أن جميع الأجهزة الطبية التي تصرف من قبل الطبيب المعالج لحاجة طبية تعتبر مغطاة في الوثيقة ويلزم صرفها للمريض، ومن أمثلة ذلك مضخات السكر، وأجهزة قياس الضغط والسكر، وجهاز الربو، باستثناء الأجهزة المحددة ضمن استثناءات الوثيقة.