ماذا يحدث عند وضع بيضة في وعاء مليء بالزيت المغلي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

لاشك أن للبيض فوائد عدة وخصوصاً للأطفال حيث يحتوي على قيم غذائية وبروتينات عالية يتطلبها كل اجسام الاطفال إلا ان الاطفال في بعض الاحيان ترفض تناول البيض او يزهقون من الشكل التقليدي للبيض فهو إما مقلي او مسلوق .



إليكم طريقة لصنع البيض بطريقه غاية في السهولة والروعة، يحبها الكبار والصغال كما يقدمها اكبر المطاعم والفنادق حول العالم وهو جعل البيض مقلي مثل قطع الفراخ الكرسبي المقرمشة فكل ما تحتاجينه في مطبخك لكى تقدمي طبق لذيذ من البيض لافراد عائلتك هو وعاء مليئ بالزيت ومعالق خشبيه حتى لا تلتسق بالبيض اثناء طهوه ..

Advertisements

وسنقوم الان بطرح الطريقه التي تمكنك من صناعة البيض اللذيذ ..

قومي بوضع الزيت في المقلاة واتركيه على النار حتى يصل لدرجة الغليان ومن ثم تحضري البيض من الثلاجة ” لابد من وضعه في الثلاجه قبل القلي ليكون بارد جدا ” ومن ثم تكسرى البيضه وتتركيها تسقط مره واحده في الزيت المغلى وتقلبيها بشكل بسيط جدا حتى تنضج من جميع الجوانب ومن ثم تخرجيها بأي اداه بها ثقوب حتى لا تمتص كميه كبيرة من الزيت ثم تضعين عليها رشة من الفلفل الاسود والملح وتقدم ساخنة وعندها ستجديها هشة ومقرمشه للغايه .

الجدير بالذكر ان كل تلك العمله باستثناء انتظار الزيت ليغلي لا تتخطى الدقيقة الواحده .