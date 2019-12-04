نصائح هامة للحفاظ على لون الجينز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعتبر الجينز هو المتربع على عرش الموضة الرجالية والنسائية، المعروف منذ سنين طويلة ومازال حتى الأن هو الأختيار الأول للكثيرين حول العالم، حيث أنه يعطي مظهراً جذاب واطلالة مثيرة، أنه لا يخلو أي دولاب ملابس من الجينز، ونعرض عليكم مراحل تطور الجينز وكيف بدء وكيف تحافظ عليه لسنين طويلة وكأنه ما زال جديدا .



تطور وصناعة الجينز

الجينز هو أحد الملابس الهامة والمفضلة لدى الجميع على مر الزمن، وظهر الجينز لأول مرة عام 1873 على اثر التنقيب عن الذهب في ولاية كاليفورنيا الأمريكية .

يحتاج الجينز إلى معاملة خاصة للحفاظ عليه، والحفاظ على لونه أيضا.

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خطوات بسيطة تساعد على الحفاظ علي لون الجينز الخاص بك لسنين طويلة.

أبتعد عن الغسيل المتكرر :لا للغسيل المتكرر للجينز، وذلك لأن الغسيل يفقده لونه وشكله مع الوقت .

إزالة بقع الجينز بمعجون الأسنان : في حالة وجود بقعة في الجينز الخاصة بك فينصح بعد التسرع في غسله، ولكن الحل الأنسب والأفضل والذي سيقضي علي البقع في ثواني هو وضع القليل من معجون الأسنان علي مكان البقعة ثم فركها بلطف لدقائق ثم غسله بماء دافئ .

كيف أحافظ علي لون الجينز ؟ ينصح أشهر خبراء الأزياء في العالم أنه للحفاظ علي لون الجينز فأنه يجب وضعة في اناء نصفه من الماء والنصف الأخر من الخل ونقعه لمدة 30 دقيقة .

يتم غسل الجينز اذا لاحظت عليه الاتساخ أو صدور رائحة كريهة منه اي على الأقل مرة كل 5 أيام، وأنه يجب اتباع تعليمات الغسيل والكي الملصقة في ظهر الجينز .