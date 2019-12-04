هذا ما يفعله "النيسكافيه" في الحامل!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

من المشروبات اليومية التي أعتاد الكثيرون منا على تناولها هو مشروب النسكافيه أو الكابتشينو فهو مشروب طعمه رائع يمد الجسم بالطاقه والحيوية ويعمل على تنشيط الذهن ولكن لكل شيء عيوبه ومميزاته فتناول مشروب النسكافيه يوميا في الصباح يؤدي الى الكثير من الاضرار التي يجب ان نتجنبها ونبتعد عنها حرصا على صحتنا .

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أولا بالنسبه إلى الحوامل يعد تناول شراب النسكافيه يوميا خطر داهم على الأجنة حيث أثبت العلماء أن تناول المشروبات التي تحتوي على قهوه يومياً او الأكثار منها يؤدي الى ولادة أطفال تحتوي على عيوب خلقية وفي احسن الأحوال يولد الطفل صغير الحجم عن الحجم الطبيعي والمعتاد .

اما اضراره العاديه لباقي الناس فهو يؤدي الى زيادة هشاشة العظام والتهابات المفاصل كما انه يسد الشهية ويجعل النوم غير منتظم ويتسبب الصداع وعدم القدرة على التركيز عن الاعتياد على تناوله وتبطيله فجأه ويؤدي الى حدوث مشاكل واضطرابات بالجهاز الهضمي ابرزها سوء الهضم يقلل من أمتصاص الحديد بالدم مما يزيد من نسبة الانيميا بالجسم كما انه قد يسبب سرطان المثانه بسبب احتوائه على مادة الأكريلاميد .