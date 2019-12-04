شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسباب لتضيفي البيض لبرنامج حميتك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

هل تعلم أن تناول بيضة واحدة في وجبة الإفطار تشعرك بالشبع طيلة النهار؟! بالإضافة إلى ذلك فإن البيض سيمنعك من تناول الوجبات الخفيفة في منتصف فترة الصباح..يحتوي البيض على العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها جسمك. نسبة الى مؤشر الشبع المرتفع فان تناول بيضة واحدة على الافطار قد يكون افضل شيء تفعله لجسمك.



يعزز من كمية عنصر الحديد

إذا كنت تعاني من الصداع المتكرر والتهيج والتعب، قد تكون تعاني من نقص الحديد.لذلك عليك زيارة الطبيب لاجراء فحص الدم. إذا كان لديك انخفاض مستويات الحديد فمن الجيد تناول البيض. يحتوي البيض على نوع عنصر الحديد المعروف باسم الحديد الهيم والذي يمكن أن يمتصه الجسم بسهولة كما انه يساعد في علاج فقر الدم.

يمنع نقص التغذية:

البيض غني بالعناصر المغذية فبالتالي تناول البيض يمد الجسم بكافة العناصر الغذائية الاساسية . كشفت دراسة للمقارنة بين الاشخاص الذين يتناولون البيض مع الاشخاص الذين لايتناولون البيض بأن امن الذين لايتناولونه لديهم نقص بفيتامين A وفيتامين E وفيتامين B12 وهي متوفرة بالبيض .

تجاهل الكوليسترول السيء LDL

عندما كشفت دراسات عام 1990 بأن صفار البيض يحتوي على 210 mg من الكوليسترول فهذا يفترض ان البيض هو المسؤول عن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الجسم . إلا أنه على العكس فالبيض وصفار البيض لا يؤثران بشكل سيء على صحة القلب بل الشحوم المشبعة والغير مشبعة تؤثر سلبا على صحة القلب. يحتوي البيض على بروتين يساعد على الهضم وهذا مايجعله مصدر جيد للبروتين.

يساهم في خسارة الوزن:

بما أن البيض لديه مؤشر الشبع عال فيمكنك ادراجه الى النظام الغذائي في وجبة الافطار وهذا مايجعلك تحافظ على حالة الشبع لفترة أطول . كما أنه يعتبر واحد من أفضل الطرق لانقاص الوزن خاصة لدى الاشخاص الذين يعانون من السمنة. وجدت دراسة أجرتها جامعة ولاية لويزيانا أن الأشخاص الذين تناولوا اثنين من البيض والخبز المحمص والمربى في وجبة الفطور حافظوا على شعورهم بالشبع لفترة أطول من الوقت مقارنة بالاشخاص الذين تناولوا الخبز واللبن والقشدة والجبن على الفطور. لذلك، فإنه بالتأكيد من المنطقي أن تناول وجبة الإفطار "eggy" تزيد من الشعور بالشبع وتحد من السعرات الحرارية كم انها تساعد على فقدان الوزن ببطئ. تأكد من تناول الطعام المغذي كالحبوب والخضار والفواكه الى جانب البيض لتقديم وجبة كاملة وصحية.

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يعزز صحة الدماغ:

يحتوي البيض على عنصر غذائي يدعى الكولين، وهي مادة تساعد على تحسين الذاكرة كما أنها تلعب دورا هاما خلال فترة الحمل. يساعد الكولين في تطور دماغ الجنين وحديثي الولادة. ان تناول بيضة واحدة تزود للمرأة الحامل 28٪ من كمية الكولين المطلوبة يوميا. وقد أظهرت الدراسات العلمية أن ذاكرة الفئران الذين المسنة تعتمد بشكل أساسي على ماكانت أمهات الفئران تستهلك خلال فترة الحمل.

يمنع إعتام عدسة العين ويساعد في حماية الرؤية:

تذكر كيف كانت أمك تجبرك على أكل السبانخ والبروكلي ؟ في الواقع هناك سبب وراء ذلك. هذه الأطعمة صحية وتساعد في رؤية صحية، تماما مثل السبانخ والقرنبيط، والبيض جميعها مفيدة لصحة العيون وتقلل من فرص الاصابة باعتام عدسة العين والشبكية المرتبطة بالسن وانحطاط العدسة. يحتوي البيض على اثنين من مضادات الأكسدة، مثل lutein وzeaxanthine التي تساعد على الحفاظ على صحة العين وحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. في حال بدأ الشخص بادخال البيض في نظامه الغذائي من مرحلة الطفولة فإن هذه المواد المضادة للاكسدة سيتم بناؤها وتخزينها في العينين وبالتالي حمايتهم من مشاكل في الرؤية.

يحتوي على بروتين عالي الجودة:

البروتين مهم جدا للجسم. هوعتبة بناء الأنسجة الجديدة ويساهم بترميم الانسجة القديمة . يتألف البروتين من الأحماض الأمينية ويتطلب الجسم تسعة أحماض أمينية أساسية التي يتم استهلاكها من النظام الغذائي الخاص بك. هناك عدد قليل جدا من المواد الغذائية التي تحتوي على جميع الأحماض الأمينية التسعة. فالبيض هو واحد منهم مقارنة بجميع المصادر الأخرى من البروتينات فإن البيض يحتوي على أعلىى مستويات الجودة يليها الحليب والسمك ولحم البقر.

تحافظ على العظام سليمة وقوية

البيض غني بفيتامين D وهذا الفيتامين مهم لامتصاص الكالسيوم وأيضا للحفاظ على صحة العظام. يحصل الناس عادة على هذا الفيتامين من خلال تعريض أجسامهم لأشعة الشمس. ومع ذلك في نصف الكرة الشمالي وفي الأماكن الباردة حيث أشعة الشمس تكون ضئيلة، فالبيض هو المصدر الرئيسي للفيتامين D. نظرا لقدرة البيض على امتصاص الكالسيوم والحفاظ على صحة وسلامة العظام فإنه يلعب دورا حاسما للوقاية من هشاشة العظام بالخليج.

يحافظ على صحة الشعر والأظافر:

إذا كان جسمك يعاني من نقص التغذية، وشعرك وأظافرك يتأثران بذلك فعليك بالبيض كغذاء له مفعوله. وذلك عن طريق استهلاك البيض بانتظام. البيض يحتوي ليس فقط على الأحماض الأمينية، ولكنه يحتوي أيضا على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة التي تساعد على الحفاظ على صحة ومظهر شعرك والأظافر.