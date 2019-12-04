شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذا ما يحدث عند اقتلاع الشعر الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 عندما تبدأ الشعيرات البيضاء في الظهور بالرأس، يشعر البعض بأنهم أصبحوا متقدمين في العمر، وتتردد حولهم نصائح من عينة أن اقتلاع الشعر الأبيض يمنع ظهوره مرة أخرى.

Advertisements الأمر الذي ينفيه الاطباء بقولهم : "اقتلاع الشعر الأبيض من الشعر يؤدي إلى نمو شعر أبيض جديد، ولكن لأن معدل نمو الشعر بطيء، فقد تلاحظ نمو شعرة بيضاء متأخرا". وتضيف: "وغالبا ما ينتج عن اقتلاع الشعر، التهاب في البوصيلة، وقد يؤدي إلى توقف نمو الشعر، والحل الأمثل للتعامل مع الشعر الأبيض من خلال قص الشعر الأبيض، أو صبغه".

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